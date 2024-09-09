В Новосибирске заметили редких черных жуков-усачей

Черных жуков-усачей впервые увидели в столице Сибири.

Как сообщает VN.ru, в Новосибирске впервые были замечены насекомые из систематической группы усачей-дровосеков.

«Это черный пихтовый усач. Очень опасный вредитель хвойных лесов из систематической группы усачей дровосеков. Личинки их портят деревья не только тем, что грызут древесину, но и тем, что заражают дерево грибницей, а это быстро приводит к его гибели», — рассказал кандидат биологических наук и автор фото Алексей Яновский.

Специалист отметил, что жуков-дровосеков множество видов, однако черный пихтовый усач встречается очень редко.