В Новосибирске затопило десятки дач из-за проливных дождей

В начале сентября 2024 года в Новосибирске наблюдаются проливные дожди, которые привели к подтоплениям в ряде районов.

По словам главы новосибирского ГУ МЧС Виктора Орлова на оперативном совещании в правительстве региона, в результате осадков произошло подтопление около 50 дачных участков и одного участка дороги в пяти садовых обществах Первомайского района. Администрации садовых обществ организовали откачку воды с помощью мотопомп и прочистку дренажных канав.

Аналогичные последствия ливней затронули аграрные районы области. В 12 районах введен режим чрезвычайной ситуации, в 8 – режим повышенной готовности.

Кроме того, подтопления произошли на улице Узорная, где вода с леса хлынула к многоквартирным домам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что два автомобиля получили гидроудар из-за сильных дождей.