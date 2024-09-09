В Новосибирской области готовы объявить режим ЧС из-за сильных дождей

В 12 районах региона введен режим ЧС.

Глава областного Министерства сельского хозяйства Андрей Шинделов сообщил, что режим ЧС планируют ввести на уровне субъекта РФ на ближайшем заседании правительства Новосибирской области. Об этом передали в пресс-службе региона.

Обильные дождевые осадки негативно сказались на кампании по сбору урожая, в связи с чем в 12 районах Новосибирской области уже ввели режим чрезвычайной ситуации, еще в 8 — режим повышенной готовности.

Напомним, что первомайский район Новосибирска затапливает водой