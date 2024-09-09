В Новосибирской области начали чаще взыскивать обязательные платежи

В 2024 году о взыскании обязательных платежей и санкций поступило 90 заявлений от налоговых органов.

В 2024 году в Арбитражный суд Новосибирской области поступило более 5 200 заявлений о взыскании обязательных платежей. Об этом сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Новосибирской области.

Из них 90 заявлений поступило от налоговых органов, а 3 264 — от Пенсионного фонда. По сравнению с 2023 годом, количество заявлений увеличилось на 23% (в 2023 году было на 1 заявление от налоговых органов и 2 593 заявления от Пенсионного фонда больше).

Также отмечается рост общего числа экономических споров в Арбитражном суде. В 2020 году на одного судью приходилось 92 дела, в 2024 году этот показатель увеличился до 186 дел.