В Новосибирской области «Россети» вложат 6,6 млрд рублей в электросети региона

ПАО «Россети» в 2024 году направит более 6,6 млрд рублей на модернизацию электросетей в Новосибирской области.

Генеральный директор компании Андрей Рюмин сообщил об увеличении объема ремонтной программы до 2,7 млрд рублей, что необходимо для подготовки энергообъектов к зимнему периоду.

По итогам первого полугодия 2024 года, в модернизацию электросетевого комплекса региона вложено почти 1,8 млрд рублей, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В течение года планируется ввести в эксплуатацию более 450 км линий электропередач и почти 274 МВА мощности.

Всего в управлении компании в Новосибирской области находятся 67,7 тыс. км ЛЭП и подстанции общей мощностью 15,7 тыс. МВА.