В Новосибирской области введен режим ЧС из-за суровой осени: что это означает

Из-за сильных дождей в 12 районах Новосибирской области действует режим ЧС.

Сегодня, 9 сентября 2024 года, во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов сообщил о том, что в 12 из 30 районах области были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации из-за обилия дождевых осадков, которые стали препятствием для уборочной кампании.

"12 муниципальных районов ввели режим ЧС, восемь ввели режим повышенной готовности", — отметил он.

Также министр добавил, что за прошедшую неделю в регионе было убрано всего лишь 20 тысяч гектар площади.

"Несущая способность почвы крайне низкая, капиллярная влагоемкость уже полностью исчерпала (свои возможности — ИФ), вода находится на поверхности", — уточнил Андрей Шинделов.

Из-за большого количеств влаги в почве уборочная техника с трудом передвигается по полям.

Напомним, что Первомайский район Новосибирска затапливает водой