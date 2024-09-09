В РФ рассказали, что пенсии проиндексируют в 2025 году в два этапа

Изменения коснутся работающих и неработающих пенсионеров.

Новые правила индексации пенсий, предусматривающие увеличение выплат в два этапа, вступят в силу в 2025 году.

Как сообщила доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец агентству «Прайм», первый этап индексации состоится 1 февраля — пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца вырастут на 4,5%. Второй этап запланирован на 1 апреля, с увеличением на 2,2%.

Также сообщается, что индексация коснётся как неработающих, так и работающих пенсионеров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появился обновленный график выхода на пенсию в Новосибирске.