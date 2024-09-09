Все ремонтные работы на объектах энергетики и ЖКХ в Новосибирске должны завершиться к 1 ноября

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона.





С докладом о подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона к отопительному периоду 2024-2025 гг. выступил и. о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров. Со-докладчиком стал генеральный директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев.



Докладчики заверили Губернатора, что все ремонтные работы на объектах ЖКХ и энергетики в Новосибирске будут завершены до 1 ноября 2024 года.



Андрей Травников подчеркнул: «Погода за окном уже заставляет всерьёз задумываться о завершении ремонтной кампании по подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к зиме и о начале нового отопительного периода. Мы видим, что в связи с большим объёмом ремонтной программы часть работ ещё продолжается и будет продолжена после начала отопительного сезона, завершаются замены труб и восстановление благоустройства. Главное условие, чтобы это не влияло на подачу теплоносителя потребителям. Ситуацию теперь будем оперативно отслеживать по еженедельным докладам и. о. министра по паспортизации и по началу отопительного периода в муниципалитетах», − отметил Губернатор.



По состоянию на 9 сентября к отопительному периоду подготовлено: 46 млн. кв. м жилищного фонда (95% от плана); 1 тысяча котельных (90%); 4 тысячи 750 км тепловых сетей (91%); 10 тысяч 118 км водопроводных сетей (95%).



Муниципальным образованиям на подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному периоду, формирование нормативного запаса топлива и погашение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы предусмотрена государственная поддержка в размере 2 млрд 510 млн рублей. На сегодня перечислено уже более 75% средств.



После произошедшей в январе 2024 года аварии в Ленинском районе Новосибирска значительное внимание уделялось подготовке к отопительному периоду в областном центре. Принимаемые СГК меры должны исключить возникновение подобных масштабных аварийных ситуаций на управляемых компанией теплосетях.



По поручению Губернатора была создана комиссия по расследованию причин возникновения аварийных ситуаций. Комиссия пришла к выводу, что в числе ключевых причин аварии − сверхнормативный износ магистральных теплосетей. Усугубила ситуацию неготовность управляющих компаний к работе с жилым фондом при масштабных отключениях теплоснабжения.



До 2019 года в течение 5 лет магистральные сети в Новосибирске фактически не перекладывали. В последние годы ситуация с заменой ветхих магистральных теплосетей изменилась в лучшую сторону. С 2022 года в Новосибирске начата реализация десятилетней инвестиционной программы СГК в теплосетевом комплексе, что позволило кратно увеличить замену магистральных теплосетей. В 2022 году заменено 11 километров; в 2023 − 19, в 2024 − 36.



В 2024 году вложения в тепловые сети Новосибирска по ремонтной и инвестиционной программам СГК составят более 6 млрд рублей.



В межотопительный период была организована работа по мониторингу выполнения ремонтных работ на теплосетях Новосибирска, в том числе с выездами на участки проведения ремонтов.



Для стабильного прохождения отопительного периода 2024-2025 годов на ближайшие недели определены три основные задачи: завершить ремонтные работы на тепловых сетях и источниках тепловой энергии; обеспечить формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе резерва угля; в срок до 15 ноября 2024 получить паспорта готовности муниципальных образований к работе в отопительный период.