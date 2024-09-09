Жена пропавшего заслуженного артиста из Новосибирска Евгения Важенина заявила, что он находится в больнице

Дочь заслуженного артиста РФ Евгения Важенина из Новосибирска не может связаться со своим отцом уже четыре месяца — она не верит, что её отец находится в больнице.

Пропавший заслуженный артист РФ Евгений Важенин находится в больнице в Ленинском районе Новосибирска. Об этом корреспонденту Сиб.фм заявила его жена Ольга.

«Он не пропал, он в больнице. Ему 78 лет будет в сентябре, нет ничего удивительного в том, что он в таком возрасте находится в больнице. Там он обследуется», — сообщила женщина журналисту.

Ольга не стала называть номер больницы, однако уточнила, что она находится в Ленинском районе города.

«Если бы он пропал, я бы давно поставила весь Новосибирск на уши. Поверьте мне, я это умею. С ним всё в порядке», — уверяет жена артиста.

Она также объяснила, что до Важенина невозможно дозвониться, так как у них один телефон на двоих.

«Он в прошлом году потерял телефон, мы решили не покупать ему новый, а пользоваться одним», — добавила собеседница.

Ольга поделилась, что он обязательно свяжется с дочерью, когда выпишется из больницы.

«Его дочь устраивает панику на пустом месте», — подытожила она.

Однако дочь Евгения не верит, что её отец находится на лечении. По её словам, Ольга что-то скрывает и не сообщает ей о судьбе отца.

Кристина отметила, что в одной больнице в Ленинском районе сообщили, что такой человек к ним не поступал.

«Мои тётки с мая пытались дозвониться, телефоны все отключены. Его жена отказывается предоставлять информацию. Говорит, что какие-то случайные люди куда-то его отвезли, в какую-то больницу. Ни район, ни номер больницы не называется. Когда я попросила у неё телефон этих людей, она тоже мне его не дала», — делилась ранее Кристина.

Сейчас она задумывается обратиться в правоохранительные органы, а также вылететь из Санкт-Петербурга в Новосибирск на поиска отца.

Напомним, Евгений Важенин — заслуженный артист России. Мужчина проработал в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» с 1997 по 2022 год.