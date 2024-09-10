Александр Аксёненко вместе с фронтовиками вступил в битву за внимание юных бердчан

По приглашению депутата Госдумы из фракции «Справедливая Россия – За Правду» и его однопартийца в горсовете Бердска Фируза Хасанова, о своей жизни и подвигах школьникам Бердска рассказали ветераны фонда «Защитники Отечества».

«Наше будущее – это вы. И от того, какие решения вы будете принимать, будет зависеть, куда пойдёт наша страна. Важно то, какое отношение у вас будет к Родине, семье и друг ко другу. Во всём мире сейчас идёт война за внимание. И для того, чтобы не проиграть битву за ваше внимание, мы и собрались сегодня на откровенный разговор в этом зале», – такими словами приветствовал аудиторию народный избранник.

Александр Аксёненко напомнил, что каждый наш поступок имеет свои последствия, но в жизни всегда важно выбирать верную дорогу, не боясь потенциальных трудностей. «Я поддержал законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. За это лично меня внесли в санкционный список. Теперь мне нельзя въезжать во многие страны. Но, откровенно говоря, не сильно я за это переживаю. А переживаю я за то, чтобы наши бойцы на фронте были обеспечены всем необходимым», – заявил он.

Школьники стали активно задавать вопросы депутату Госдумы. Один из них спросил, как долго продлится СВО. «Специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты её цели, которые обозначил наш президент. В первую очередь – это полное освобождение территории всех регионов России от вражеской оккупации», – ответил парламентарий.

Ещё один вопрос из зала звучал так: «Каков будет социальный итог спецоперации?». «Отличный вопрос! Он показывает, что вы думаете и мыслите – ответил Александр Аксёненко – лично я думаю, что социальным итогом спецоперации должно стать понимание, что мы можем рассчитывать только на себя, на вас, как на будущее нашей страны. Нам никто не поможет. Мы должны очистить и уже очищаем головы нашего общества, я вижу, что ситуация меняется. Мы должны ставить во главу угла воспитание будущих поколений, сформировать объединяющую идеологию, дать возможность развития внутри страны».

Затем слово взяли ветераны СВО. Они рассказали, почему встали на защиту Родины и чего ждут от будущих поколений, поделились со школьниками историями своих подвигов, показали им несколько патриотических видеороликов, а также ответили на вопросы из зала.

В состав делегации фонда «Защитники Отечества» вошли: Герой России, кавалер ордена Мужества, командир спецназа «Тайфун» полковник Алексей Махотин; легендарный боец Алексей Богданов (позывной «Сеня»); служивший в расчёте ТОС «Солнцепёк» Алексей Колобов; командир взвода огневой поддержки Сергей Архипов и помощник руководителя администрации главы ДНР Владимир Васильев.