Атака беспилотников на Москву 10 сентября: что известно?

Утром 10 сентября в Подмосковье силы ПВО сбили 14 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. В настоящее время уточняется информация о разрушениях и пострадавших.

Первый дрон был сбит в Люберцах еще в 2:33 ночи, о чем сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Люберцы отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, — проинформировал мэр. — На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Скоро после этого были сбиты еще два БПЛА в Раменском и четыре в Подольском округе. Позднее информация о сбитых дронах продолжала поступать, включая сообщения о двух беспилотниках, уничтоженных в Домодедове, и еще одном в Раменском.

В 4:38 мэр сообщил о новых сбитых БПЛА в Раменском, где также произошло возгорание на 11-12 этажах жилого дома. «Экстренные службы работают на месте, уточняется информация о повреждениях», — добавил он.

Губернатор Воробьев сообщил о пострадавших многоквартирных домах в Раменском.

«На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей. Все экстренные службы оперативно прибыли на место. Глава округа также там, организован штаб. Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят у дома. Еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице — повреждена квартира на девятом этаже. Туда также выехали все службы. Есть один пострадавший»,— написал он.

Также он добавил, что эвакуированные жители размещаются в временных пунктах.

По последним данным, в результате атаки пострадали три человека, один из которых был госпитализирован. Губернатор уточнил, что погибла 46-летняя женщина.

В общей сложности за ночь было сбито 14 беспилотников в различных городских округах Подмосковья. Министерство обороны России сообщило о перехвате 144 украинских БПЛА по всей стране.

Прокуратура Московской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки, и обеспечивает им необходимую помощь.