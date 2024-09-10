79.68% 6.2
79.68% 6.2
сегодня
10 сентября, 23:15
пробки
1/10
погода
+5.8°C
курсы валют
usd 91.11 | eur 100.4
79.68% 6.2
сегодня
10 сентября, 23:15
пробки
1/10
погода
+5.8°C
курсы валют
usd 91.11 | eur 100.4
сегодня 20:21
общество

Бойцам СВО из Новосибирска отправили эвакуационную тележку-вездеход

Фото: Народный Фронт

В зону проведения специальной военной операции доставили эвакуационную тележку-вездеход на гусеничном ходу из Новосибирска.

Это устройство используется для транспортировки снаряжения и личных вещей бойцов.

Как сообщили в региональном отделении ОНФ, тележка поступила в распоряжение разведывательного подразделения. Военнослужащие прислали видео, на котором видно, как аппарат управляется с помощью пульта дистанционного управления.

«Загрузили, сделали два рейса. Перевезли на передний край всё имущество взвода, оборудование», — сообщил один из бойцов.

Другой военнослужащий отметил, что использование тележки значительно сократило физическую нагрузку на личный состав.

Ранее всё снаряжение бойцы переносили вручную, что занимало больше времени и требовало больших усилий.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в