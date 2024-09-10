Бойцам СВО из Новосибирска отправили эвакуационную тележку-вездеход

В зону проведения специальной военной операции доставили эвакуационную тележку-вездеход на гусеничном ходу из Новосибирска.

Это устройство используется для транспортировки снаряжения и личных вещей бойцов.

Как сообщили в региональном отделении ОНФ, тележка поступила в распоряжение разведывательного подразделения. Военнослужащие прислали видео, на котором видно, как аппарат управляется с помощью пульта дистанционного управления.

«Загрузили, сделали два рейса. Перевезли на передний край всё имущество взвода, оборудование», — сообщил один из бойцов.

Другой военнослужащий отметил, что использование тележки значительно сократило физическую нагрузку на личный состав.

Ранее всё снаряжение бойцы переносили вручную, что занимало больше времени и требовало больших усилий.