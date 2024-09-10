Что известно о новом и.о. министра здравоохранения Новосибирской области Аксеновой

В Новосибирске на место и.о. министра здравоохранения региона пришла Елена Аксенова.

Исполняющим обязанности министра здравоохранения в Новосибирской области стала Елена Аксенова. Об этом сообщил портал BFM-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу мэрии Новосибирска.

Известно, что вчера, 9 сентября 2024 года, во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области губернатор региона Андрей Травников сообщил о том, что посты заместителей губернатора заняли министр здравоохранения Константин Хальзов и бывшая заместитель руководителя администрации главы региона и правительства Валентина Дудникова.

В связи с чем, теперь Елена Аксенова займет место Константина Хальзова.

Биография

Елена Аксенова — бывший исполнительный директор Новосибирской областной ассоциации врачей. Должность заместителя министра здравоохранения Новосибирской области занимала с 2017 года.

С 9 сентября 2024 года Елена Аксенова перешла в статус исполняющим обязанности главы ведомства.