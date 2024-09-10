Финал мирной жизни в России: режиссёр Шахназаров возмущён нелепой ситуацией в стране и наивным отношением к СВО

Известный деятель искусств негодует по поводу того, что власти РФ стремятся сформировать в тылу атмосферу праздника и иллюзию мирной жизни, пока на СВО гибнут русские солдаты.

Модель поведения российских властей в текущей геополитической ситуации Карен Шахназаров на днях назвал «странной».

«С точки зрения гражданина возникает некая сюрреалистическая ситуация. Я понимаю, что в коридорах власти присутствует, мне кажется, некое желание сохранить эту иллюзию мирной, спокойной жизни», высказался он на днях.

Комментируя ситуацию в уже «немирном» Белгороде, в Кировской области, где летают украинские дроны и в Севастополе, где на пляже погибли маленькие дети, он подчеркнул, что «уже в самом тылу страны действует настоящий фронт, сопровождающийся атаками террористов, разрушенными городами и жизнями».

По устойчивому мнению режиссёра, России срочно нужна мобилизация, но не в натуральном её понимании, а в духовном. В качестве мер объединения общества вокруг СВО и максимальной поддержки бойцам он предлагает «отказаться от трат на праздники в пользу воюющих на фронте солдат, поскольку праздник пора заканчивать».

Россияне в основной своей массе, как не странно, поддержали мнение Карена. В комментариях они писали слова поддержки и вносили конкретные предложения:

- «Закрыть все ночные клубы и рестораны срочно!! Аудит на тв и пусть верхи услышат, терпение простых людей России уже заканчивается».

- «Согласна с точкой зрения Шахназарова. Многие возмущены проведением праздников и фестивалей когда в Курской области люди гибнут... У одних война, беда, смерть... у других песни пляски и веселье... Страшная реальность, пир во время чумы...»

- «Может и не надо закрывать рестораны и клубы, все это не видно, а вот песни пляски в городах, салюты на день города, точно не нужны. Москва два дня уже веселится. На эти деньги можно построить завод целый и дроны производить, например».

А что думаете вы по этому поводу?