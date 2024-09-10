Глава СКР Бастрыкин заинтересовался похищением и избиением девушки в Новосибирске

В Новосибирске похитили девушку — за дело взялся глава СКР Александр Бастрыкин.

В пресс-службе Следственного комитета РФ по Новосибирской области сообщили, что глава СК поручил предоставить доклад о результатах расследования уголовного дела, связанного с хищением избиением девушки из Новосибирска.

По версии следствия, сибирячка обвинила в истязаниях своего бывшего молодого человека. В день, когда она решила уехать от парня, он избил ее, затолкал в свою машину и отвез домой, после чего запер и продолжил избивать.

Пострадавшая уверяет, что ее удерживали четыре дня и все это время избивали, а также угрожали убийством. Девушка смогла убедить парня отпустить ее за сигаретами, после этого она побежала к сестре.

Сейчас уголовное дело по факту похищения рассматривают в суде.

Напомним, что в Новосибирске оставили в СИЗО сектанта, обвиняемого в убийстве 10-летней девочки