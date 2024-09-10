Мобилизация в России осенью-2024

Новый набор военнослужащих в ряды Вооружённых сил РФ обсуждался на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Согласно обновлённым данным Минобороны РФ, с начала текущего 2024 года около 190 тысяч россиян подписали контракты с оборонным ведомством. По мнению экспертов военного ведомства, таким образом задача по набору контрактников и добровольцев, поставленная президентом страны, выполняется в полной мере.

Общее число военнослужащих, заключивших контракты с вооруженными силами — 640 тысяч человек, уверяют в оборонном министерстве.

Для большей заинтересованности граждан федеральные и региональные выплаты неукоснительно повышаются. К примеру, в Центральном регионе единовременная выплата составляет уже порядка 2-х миллионов рублей. это позволяет контрактникам уже в первый год службы заработать около 5,2 миллиона рублей.

На вопрос журналистов на полях Восточного экономического форума во Владивостоке о необходимости мобилизации и планах федеральных властей в этом направлении, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что «обсуждений таких не ведется».

При этом военные блогеры и корреспонденты всё громче говорят о необходимости вливания свежих сил в зону СВО. На данный момент реакция на их просьбы отсутствует.