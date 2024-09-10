Новосибирские ученые запатентовали технологию защиты от подделок документов

Технологию защиты от подделок документов запатентовали ученые в Новосибирске.

В пресс-службе Новосибирского государственного университета сообщили о том, что специалисты вуза запатентовали люминесцентные красители на основе соединений редкоземельных металлов и технологию, которая способна защитить документы и торговые марки от подделок.

«Такие настраиваемые красители, нанесенные в виде специальной метки на документ или упаковку товара, могут выступать трехступенчатой системой защиты от подделок», — рассказал ведущий научный сотрудник Андрей Потапов.

По его словам, чтобы проверить подлинность документа, нужно посветить на метку ультрафиолетом и сравнить показатели с теми, которые дает производитель.

Партию красителей планируют выпустить уже к концу текущего года.

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