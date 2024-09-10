Новосибирский эпидемиолог Новоселов оценил опасность африканского вируса Усуту

Оспа обезьян, лихорадка Западного Нила ранее считались экзотическими инфекциями юга и тропиков. В последнее время случаи заражения этими заболеваниями начали регистрировать и в других странах, в том числе и в России.

Африканский вирус Усуту — еще одна инфекция, которая настораживает россиян. Вирус передается от птиц, комаров и клещей, реже — через переливание крови или внутривенных инъекций.

По данным специалистов, после укуса симптомы проявляются не сразу. Также вакцин от африканских болезней нет, так как вирус постоянно мутирует.

Новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов в беседе с корреспондентом Сиб.фм объяснил, что в ближайшее время, по его мнению, не стоит опасаться каких-либо угроз.

«Основную угрозу представляют инфекции, которые передаются от человека к человеку напрямую, например, воздушно-капельным путем. Инфекции, которые передаются через укусы кровососущих насекомых, намного менее значимы», — объяснил он.

Новоселов также объяснил, что вирус будет сложно принести в Россию и Сибирь, так как здесь, по его словам, очень большой холодный период времени года, и ни комаров, ни клещей совсем скоро уже не будет.

Напомним, что специалист прокомментировал вспышку обезьяньей оспы.