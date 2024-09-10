Окончание СВО и прогноз на 2025 год: что предрёк России индийский астролог, который предсказал победу Обамы

Два года назад индийский астролог Аджай Бхамби появился в эфире российского ток-шоу с Андреем Малаховым.

В ходе передачи Бхамби сделал несколько прогнозов на будущее. Недавно Малахов вновь встретился с астрологом, чтобы обсудить, что ожидает Россию и мир в ближайшие годы. Пророчества Бхамби вызвали большой интерес среди зрителей, особенно его предсказания на 2025 год. Об этом пишет Life.ru.

Кто такой Аджай Бхамби

Аджай Бхамби — один из самых известных астрологов Индии, известный своими точными предсказаниями. Его клиенты включают политиков, звёзд Голливуда и влиятельных людей Азии. Бхамби начал проявлять свои способности в детстве и с тех пор стал популяризатором астрологии на телевидении. Помимо работы астрологом, он является автором нескольких книг и регулярно публикуется в крупных мировых изданиях.

Прогноз на 2025 год

Аджай Бхамби предсказал, что 2025 год станет переломным для мира. Основные изменения начнутся с того, что в мае Юпитер войдёт в знак Близнецов, а в октябре перейдёт в Рак. Однако особое влияние окажет возвращение Юпитера в Близнецы в декабре. Бхамби уверен, что это планетарное движение значительно повлияет на глобальную экономику и политику. Он предсказал, что на Западе возникнут серьёзные проблемы, включая падение курса доллара, а Восток будет усиливаться.

Что ждёт Россию

Особое внимание пророк уделил России, отметив, что страну ждёт благоприятный период. По словам Бхамби, финансовая ситуация в России улучшится, и страна станет богаче. Он также предсказал завершение конфликта с Украиной к весне 2025 года, объясняя это тем, что Юпитер не терпит продолжительных проблем. Астролог уверен, что отношения между Россией и Украиной наладятся, а братские связи укрепятся.

Взаимоотношения с Индией

Пророк также отметил, что Россия и Индия в ближайшие годы значительно сблизятся. По его словам, этот союз станет ключевым элементом укрепления позиций Востока на мировой арене. Бхамби считает, что другие страны также будут стремиться присоединиться к этому союзу, что сделает Восток более влиятельным.

Предсказания на далёкое будущее

Аджай Бхамби поделился своим видением не только на 2025 год, но и на более далёкое будущее. Он предсказал наступление новой эры к 2033 году. По его мнению, к этому времени мир переживёт множество катаклизмов, но ситуация стабилизируется. Бхамби утверждает, что в 2033 году начнётся формирование нового общества, основанного на гуманизме и творчестве. Люди будут стремиться к природе, покидая большие города в поисках уединения и гармонии.

Сбывшиеся предсказания

Аджай Бхамби известен не только своими прогнозами на будущее, но и тем, что многие его предсказания уже сбылись. Он предсказал победу Барака Обамы на выборах президента США, приход к власти индийской народной партии и смерть премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. Также он предсказал теракт в Мумбаи в 2008 году и засуху в Индии. Насчёт конфликта на Украине астролог также давал предупреждения задолго до его начала.