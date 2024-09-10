Опубликовано видео задержания мужчины, который держал семью в заложниках в Новосибирске

Во вторник, 10 сентября, утром в телеграм-канале Росгвардии было опубликовано видео, на котором отряд СОБР проводит штурм квартиры, где мужчина удерживал семью в заложниках.

События произошли в ночь на 10 сентября на улице Жуковского. Очевидцы сообщили о звуках стрельбы.

На видеозаписи видно, как спецназовцы штурмуют квартиру: одна группа заходит через лестничную площадку, другая – через балкон. Внутри квартиры находится женщина с ребёнком. Мужчина лежит на полу в наручниках.

Возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ (захват заложников).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчина взял в заложники женщину с детьми и требовал выкуп.