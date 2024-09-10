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общество

Пользователей сети шокировали кадры голого новосибирского певца Мити Фомина

Фото: соцсети

Митя Фомин — известный певец из Новосибирска, который не перестает удивлять фанатов.

Популярный певец часто предстает в ярких образах, делится своими мыслями и чувствами с фанатами в своих социальных сетях.

Помимо этого, Фомин не стесняется и показывать свое тело, периодически публикуя подобного рода фотографии, комментируя их иногда в юмористической манере.

Сиб.фм подготовил подборку фотографий новосибирского певца, которые шокировали фанатов.

Фото Пользователей сети шокировали кадры голого новосибирского певца Мити Фомина 2

Фото Пользователей сети шокировали кадры голого новосибирского певца Мити Фомина 3

Фото Пользователей сети шокировали кадры голого новосибирского певца Мити Фомина 4

Фото Пользователей сети шокировали кадры голого новосибирского певца Мити Фомина 5

«Слабонервным просьба влево не листать‼️ Всем остальным и любимым: из постели не вылезать, друг друга целовать, удовольствия получать. P. S.: повернулась моя «избушка» передом, как вы и просили, мои хорошие», — подписал фотографию Фомин.

Фото Пользователей сети шокировали кадры голого новосибирского певца Мити Фомина 6

Фото Пользователей сети шокировали кадры голого новосибирского певца Мити Фомина 7

Однажды обнаженный Фомин устроил фотосессию с собакой Снежей.

Фото Пользователей сети шокировали кадры голого новосибирского певца Мити Фомина 8

Фото Пользователей сети шокировали кадры голого новосибирского певца Мити Фомина 9

Фото Пользователей сети шокировали кадры голого новосибирского певца Мити Фомина 10

Также певец решил записать видео из ванны, в котором анонсировал свой концерт.
Фото Пользователей сети шокировали кадры голого новосибирского певца Мити Фомина 11
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Нина Раневская
Журналист

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