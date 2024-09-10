Пользователей сети шокировали кадры голого новосибирского певца Мити Фомина

Митя Фомин — известный певец из Новосибирска, который не перестает удивлять фанатов.
Популярный певец часто предстает в ярких образах, делится своими мыслями и чувствами с фанатами в своих социальных сетях.
Помимо этого, Фомин не стесняется и показывать свое тело, периодически публикуя подобного рода фотографии, комментируя их иногда в юмористической манере.
Сиб.фм подготовил подборку фотографий новосибирского певца, которые шокировали фанатов.
«Слабонервным просьба влево не листать‼️ Всем остальным и любимым: из постели не вылезать, друг друга целовать, удовольствия получать. P. S.: повернулась моя «избушка» передом, как вы и просили, мои хорошие», — подписал фотографию Фомин.
Однажды обнаженный Фомин устроил фотосессию с собакой Снежей.
Также певец решил записать видео из ванны, в котором анонсировал свой концерт.