Пользователей сети шокировали кадры голого новосибирского певца Мити Фомина

Митя Фомин — известный певец из Новосибирска, который не перестает удивлять фанатов.

Популярный певец часто предстает в ярких образах, делится своими мыслями и чувствами с фанатами в своих социальных сетях.

Помимо этого, Фомин не стесняется и показывать свое тело, периодически публикуя подобного рода фотографии, комментируя их иногда в юмористической манере.

Сиб.фм подготовил подборку фотографий новосибирского певца, которые шокировали фанатов.

«Слабонервным просьба влево не листать‼️ Всем остальным и любимым: из постели не вылезать, друг друга целовать, удовольствия получать. P. S.: повернулась моя «избушка» передом, как вы и просили, мои хорошие», — подписал фотографию Фомин.

Однажды обнаженный Фомин устроил фотосессию с собакой Снежей.

Также певец решил записать видео из ванны, в котором анонсировал свой концерт.