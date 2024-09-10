Сири поумнела: Apple раскрыла все секреты новых моделей iPhone 16

Вниманию поклонников бренда представлены сразу четыре модели этого высокоинтеллектуального смартфона.

Презентация новой линейки продуктов Apple вновь удивила любителей популярной торговой марки. Технические новшества вышли за грани возможного.

1. iPhone 16 стал ярче, мощнее и крепче предшественника и прирост защитой от воды и пыли.

2. Новейшая система-на-чипе, сделанная по 3-нм техпроцессу — A18 разогнала скорость и производительность на 30 процентов.

3. Ультраширик получил сенсор на 12 Мп для более светлых ночных съёмок.

4. Запись видео теперь можно поставить на паузу.

5. Появилась дополнительная кнопка на корпусе «Camera Control»:

- делает плавный зум,

- запускает камеру,

- активирует запись видео до тех пор, пока вы её удерживаете,

- связывает управление камерой с технологией Visual Intelligence.

6. Сири поумнела за счёт Apple Intelligence (понимает контекст разговора, находит и пересылает фото друзьям, прочитает дату мероприятия на афише и добавит его в календарь и многое другое).