Сокращение населения и землетрясение: что предсказала Ванга на 2024 год

В предсказаниях Ванги на 2024 год упоминаются различные крупные события, которые могут оказать значительное влияние на мировую обстановку.

Одним из ключевых моментов является возможное начало масштабных военных конфликтов, которые, по словам провидицы, приведут к серьёзным последствиям для человечества, включая значительное сокращение населения.

Среди природных катастроф выделяется разрушительное землетрясение в районе Тихого океана. Прорицательница утверждала, что его последствия будут ощутимы для целых регионов, вызвав разрушения в прибрежных зонах и затопления.

В Европе, по предсказаниям Ванги, возрастёт угроза террористических атак и биологических угроз. Провидица видела в этом период серьёзных испытаний для западных стран, которые столкнутся с новыми вызовами в сфере безопасности.

На политической арене Ванга предсказывала сближение трёх крупных держав — России, Китая и Индии. Этот союз может изменить текущий баланс сил в мире и привести к созданию новых международных альянсов и договорённостей.

Несмотря на общий мрачный прогноз, Ванга предвидела также и позитивные изменения. Она говорила о научных прорывах, особенно в медицине. По её словам, человечество приблизится к созданию лекарств от рака и болезни Альцгеймера.