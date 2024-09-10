Ученые из Новосибирска запатентовали противовирусный экстракт сибирского растения

Противовирусный экстракт сибирского растения запатентовали новосибирские ученые.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, ученые из ФИЦ Фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске разработали и запатентовали уникальную технологию получения экстракта из левзеи сафлоровидной, сибирского растения, обладающего противовирусной активностью.

Исследования показали, что противовирусная активность экстракта сравнима с эффектом от экстракта чаги, при этом экстракт из листьев растения продемонстрировал наибольшую эффективность против вирусов.

Известно, что полученные результаты могут послужить основой для создания доступных отечественных препаратов для лечения и профилактики COVID-19.

Напомним, что ученые из Новосибирской области разработали технологию защиты от подделок