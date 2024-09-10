В Новосибирске на место министра здравоохранения Константина Хальзова пришла Елена Аксенова

Место новосибирского министра здравоохранения Константина Хальзова заняла его зам Елена Аксенова.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу мэрии Новосибирска, и.о. министра здравоохранения в Новосибирской области стала Елена Аксенова — теперь она займет место Константина Хальзова.

Известно, что с 2017 года Аксенова занимала должность заместителя министра, а в статус исполняющим обязанности главы ведомства перешла 9 сентября 2024 года.

Напомним, что вчера, 9 сентября 2024 года, во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области губернатор региона Андрей Травников сообщил о том, что посты заместителей губернатора заняли министр здравоохранения Константин Хальзов и бывшая заместитель руководителя администрации главы региона и правительства Валентина Дудникова.