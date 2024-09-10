В Новосибирске опубликованы даты начала отопительного сезона за 10 лет

В Новосибирске вскоре стартует отопительный сезон, хотя точная дата пока не объявлена. Предварительно ожидается, что тепло в домах начнут подавать 15 сентября. Сиб.фм сравнил даты начала за предыдущие года.



В 2014 году отопительный сезон начался 15 сентября. Тогда Новосибирская область не испытала проблем в ходе отопительного сезона. В 2015 году тепло подали в ту же дату, а в 2016 году старт перенесли на 21 сентября, когда среднесуточная температура достигала +8°C.

В 2017 году подача тепла началась 18 сентября, а в 2018-м батареи включили в образовательных и медицинских учреждениях 19 сентября, в жилых домах — 24 сентября. В следующем году отопительный сезон стартовал 25 сентября.

В 2020 году тепло начали подавать 22 сентября, в 2021-м — 20 сентября, а в 2022-м — снова 15 сентября. В прошлом году, 2023-м, отопительный сезон начался 21 сентября.

Напомним, первый снег в центре Сибири может выпасть уже в октябре, согласно наблюдениям погодных явлений за последнее десятилетие.