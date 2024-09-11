120 лет на защите здоровья: Губернатор Андрей Травников поздравил коллектив инфекционной больницы №1 с юбилеем

Коллектив, ветеранов медучреждения поздравили первый заместитель Председателя Госдумы ФС РФ Александр Жуков, Губернатор Андрей Травников, сенатор России Александр Карелин, Председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив.

В 1904 году в Новосибирске был открыт «заразный» барак на 15 коек для госпитализации больных холерой. С этого и началась история инфекционной больницы. Сегодня ГБУЗ НСО «ГИКБ №1» — единственное специализированное медучреждение нашей области, где оказывают лечебно-диагностическую и консультативную помощь при инфекционных заболеваниях. И совсем скоро – уже в IV квартале этого года – больница разместится на новых площадях, в самом крупном объекте здравоохранения нашего региона.

«В фильме об истории вашей больницы были приведены интересные факты: 1936-1939 год — активное строительство новых корпусов. Сразу же после этого, в 1939 году открывается кафедра мединститута, активизируется образовательная, научная деятельность. И через четыре года новосибирская больница признается лучшей по РСФСР. Сегодня у вас есть все возможности для повторения этой истории: новые корпуса ждут, когда вы переедете, уверен, что вслед за этим будет активизация профессиональной деятельности. И мы ждём, когда первую новосибирскую инфекционную клиническую больницу признают лучшей в стране», — заявил Андрей Травников.

«Вам предстоит переезд в суперсовременное здание, оснащённое по самому последнему слову науки: с лабораториями, диагностическим отделением, операционным блоком... Это один из самых современных, отлично оснащённых профильных медицинских центров не только в Сибири, но и в стране», — отметил в видеообращении Александр Жуков.

Для инфекционной больницы действительно построили фактически целый больничный городок – на площади 24 га под Новосибирском. Новая инфекционная больница – это 21 здание медицинского назначения, 504 медицинских бокса, десять инженерных сооружений. Внутри — сложнейшие инженерные системы очистки воды и воздуха, в том числе, с учётом наличия патогенов I группы. Почти десять тысяч единиц медицинского оборудования.

Объект построен по всем самым жёстким постковидным санитарным требованиям. Несколько лет назад пандемия заставила всех пересмотреть важность инфекционной службы.

«Так случилось в 2020 году, в период начала пандемии Covid-19. И в очередной раз инфекционные врачи, в том числе специалисты, работники вашей больницы, встали на первый рубеж защиты, первыми приняли удар в самые сложные, самые неизвестные, самые страшные месяцы весны 2020 года. И показали себя достойно: благодаря тому, что компетенции накапливались годами, вы помогли всем остальным коллегам, всем нам достойно пройти весь период пандемии.

При этом мы понимаем, что ваша работа проявляется не только в кризисные периоды. Для того, чтобы человечество вспоминало об инфекционной санитарной службе не чаще, чем в сто лет, требуется ежедневная кропотливая работа, которую вы сегодня и ведёте. И огромное спасибо, что вы делаете это по-настоящему», — обратился к участникам мероприятия Губернатор.

Главный врач ГИКБ №1 Лариса Позднякова, в свою очередь, поблагодарила представителей исполнительной, законодательной власти региона за судьбоносное решение по строительству новой инфекционной больницы.

«Мы понимаем уровень доверия и ответственности, который на нас возложен. И я думаю, что наш коллектив с честью продолжит — уже в новых стенах, и с большей отдачей, с большим оптимизмом — работать на благополучие жителей Новосибирской области», — сказала главный врач.

Напомним, что региональные власти поставили задачу: не просто обновить здания, которым сегодня 80-100 лет, но и вынести инфекционный центр из центра мегаполиса . И эту задачу удалось выполнить.