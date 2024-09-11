165 тысяч детей отдохнули и потрудились летом

В летней оздоровительной кампании этого года приняли участие 11 муниципальных загородных оздоровительных и 197 лагерей с дневным пребыванием.

В 2024 году в Новосибирске детям и подросткам были предложены разные формы оздоровления, отдыха и занятости: лагеря с дневным пребыванием, загородные оздоровительные лагеря, трудоустройство, трудовые бригады, городские и районные профильные смены, туристические походы, малые формы занятости.

В образовательных организациях работали 197 лагерей дневного пребывания, где отдохнули более 25 тысяч детей, в том числе более шести тысяч ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Мы обеспечили детей, нуждающихся в господдержке, бесплатным двухразовым питанием. Для семей участников специальной военной операции на базе филиала Центра социальной помощи семье и детям «Заря» организовали три профильных заезда в рамках направления «Мать и дитя» – отдохнули и поправили здоровье 66 взрослых и 90 детей дошкольного и школьного возраста. Несмотря на проводимый масштабный ремонт общеобразовательных учреждений, нам удалось организовать три оздоровительных сезона за лето, и впервые в третьем сезоне работали 76 лагерей дневного пребывания», – отметил заместитель мэра города Новосибирска Валерий Шварцкопп.

Более 12 тысяч детей отдохнули в 11 муниципальных загородных оздоровительных лагерях.Юные новосибирцы стали участниками 87 городских и районных профильных смен по технической, спортивной, естественнонаучной, художественной и гуманитарной направленности. Больше всего профильных городских смен провели в ДОЛКД «Созвездие Юниор». 126 ребят побывали в туристических маршрутах по Искитимскому и Маслянинскому районам, долине реки Издревой, Салаирскому кряжу и Кузнецкому Алатау.

Более 20 тысяч подростков трудились в ремонтных бригадах и отрядах по благоустройству и озеленению школьных территорий. При взаимодействии центра занятости населения со школами, молодёжными центрами, департаментом по социальной политике мэрии было трудоустроено 1649 подростков. Ребята, в зависимости от возраста, выполняли трудовые обязанности от двух до четырёх часов и могли заработать в месяц более 20 тысяч рублей. В этом году впервые школьники подавали заявление через единую цифровую платформу трудовых отношений «Работа в России».

Всего за летний период охвачено различными формами занятости 165 тысяч детей.