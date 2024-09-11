Артистка-иноагент из Новосибирска Татьяна Лазарева* пожаловалась на тяжелое состояние после смерти Маслякова

Новосибирская телеведущая Татьяна Лазарева* опубликовала пост, в котором поделилась своими эмоциями по поводу кончины основателя Клуба весёлых и находчивых (КВН) Александра Маслякова.

По её словам, его уход стал для неё неожиданным и тяжелым событием, несмотря на многолетнюю жизнь за границей.

В своём блоге Лазарева* рассказала, что Масляков сыграл важную роль в её профессиональной карьере. Она подчеркнула, что годы работы в КВН оставили неизгладимый след в её жизни. Масляков всегда был для неё не только коллегой, но и примером для подражания. В посте телеведущая отметила, что еще при жизни говорила Маслякову о том, что будет «безутешна», когда он уйдёт из жизни. По её словам, работа с Масляковым стала важной частью её творческого пути.

Лазарева* также выразила сожаление, что не сможет приехать на похороны, но поблагодарила Александра Маслякова за многолетнюю совместную работу и влияние, которое он оказал на её карьеру.

Татьяна Лазарева* — признана иностранным агентом по решению Минюста РФ. Также внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.