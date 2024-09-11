Депутаты Заксобрания Новосибирской области поздравили врачей первой городской инфекционной клинической больницы

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и депутаты регионального парламента поздравили с юбилеем коллектив первой городской инфекционной клинической больницы.

Главный врач ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1» Лариса Позднякова подчеркнула, что это старейшее лечебное учреждение в Новосибирской области. На протяжении 120 лет сотрудники больницы стоят на страже здоровья земляков. Юбилей – это не только исторически значимый отрезок времени для нашего молодого города, это целая эпоха со своими вехами и этапами, конкретными людьми и делами. Это ежедневный самоотверженный труд врачей, медицинских сестер, младшего медицинского персонала – всех, кто служит на благо и во имя здоровья людей.

«Больница динамично развивается, больница не стоит на месте, – сказала Лариса Позднякова. – Самая большая победа, самая большая награда – то, что мы в свой юбилейный год получаем новое лечебное учреждение – инфекционную больницу, аналогов которой нет за Уралом. Современнейший медицинский кластер отвечает всем требованиям инфекционной и биологической безопасности. Конечно, коллектив с энтузиазмом и еще большей отдачей будет трудиться в новых стенах. 40 процентов нашего коллектива работают в больнице более 30 лет. И процентов 15-20 – тех, у кого это единственное место работы. Коллектив дружный, сплоченный. Визитной карточкой нашей больницы всегда было доброе, чуткое отношение к пациентам и вообще ко всем людям, которые переступают порог нашего учреждения».

Трудовому коллективу в почти 500 человек и всем жителям Новосибирской области Лариса Позднякова пожелала здоровья, крепости духа и позитивного настроения. По ее словам, «врачи как никто другой знают, что такое здоровье, ценят и понимают, как иногда приходится это здоровье спасать и сохранять».

Сегодня в камерном зале филармонии по видеосвязи поздравил инфекционную больницу со 120-летием Первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков. Глава региона Андрей Травников вручил награды и высказал пожелание, чтобы первую инфекционную клиническую больницу Новосибирска признали лучшей в стране.

Депутаты Законодательного Собрания Ярослав Фролов и Анатолий Юданов выразили свои поздравления.

Председатель регионального парламента Андрей Шимкив обратился к сотрудникам и ветеранам инфекционной больницы №1: «Хочу от имени всех депутатов Законодательного Собрания поздравить вас с юбилеем! Событие, которое собрало нас всех сегодня в этом зале, говорит о многом. Ровесница города, как и номер один, присвоенный медицинскому учреждению, – это и особый статус, и особое место в системе здравоохранения Новосибирской области».

Андрей Шимкив вручил Благодарственные письма Председателя Законодательного Собрания Татьяне Власовой и Ирине Покровской, стаж каждой из них в больнице – 42 года, Ларисе Евдокимовой и Евгении Хачатрян, работающим здесь второе десятилетие. «Как я всегда говорю, успех, востребованность и отношение людей к учреждению обеспечивают не цифры и статус, а коллектив, конкретные люди, их любовь к профессии, их профессиональные и душевные качества, – подчеркнул спикер Заксобрания. – Часто приходится слышать в ваш адрес: «Врач от Бога». И это самая высокая, наверное, награда для врача. Ведь речь идет о здоровье и жизни. И мы действительно понимаем, что новые современные корпуса больниц, новое высокотехнологичное медицинское оборудование – это важно. Но не менее важны ваши чуткость и внимание, ваши добрые сердца, ваша готовность в любую минуту прийти на помощь. Несколько последних лет, когда все здравоохранение области работало в особых условиях, в особом режиме, городская инфекционная больница №1 даже не работала, а жила, без преувеличения, в режиме ежедневного подвига. Столько ежедневного, ежечасного горя не видело и не переживало ни одно сердце. Весь город тогда подставил плечо. Перечисляли средства для поддержки врачей, привозили продукты, горячее питание, возили докторов на вызовы, потому что не справлялись службы скорой помощи. Это действительно был пример того, что любую беду можно одолеть сообща».

Благодарность и букет цветов в знак признания огромного таланта организатора и руководителя медицинского учреждения №1 Андрей Шимкив вручил Ларисе Поздняковой. «В первую очередь будьте здоровы и благополучны сами! Пусть приносит профессиональное и человеческое удовлетворение работа! Пусть радуют близкие! Успехов вам и еще раз – огромное спасибо!» – выразил он свои пожелания коллективу старейшей больницы в Новосибирской области.