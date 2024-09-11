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вчера 21:40
общество

Гроб с телом Маслякова отправили на Новодевичье кладбище после церемонии прощания

В среду, 11 сентября, в 10:00 в концертном зале «Планета КВН» в Москве прошла церемония прощания с телеведущим КВН Александром Масляковым.

После завершения мероприятия гроб с телом Маслякова был отправлен на Новодевичье кладбище. Об этом сообщают РИА Новости.

Александр Масляков скончался 8 сентября в Москве в возрасте 82 лет. Он вел передачу «Клуб веселых и находчивых» с 1964 года. В последние годы Масляков редко участвовал в играх КВН из-за ухудшения здоровья. Его заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев.

Теперь Хрусталев утвержден в должности постоянного ведущего телеигры на 2024 год.

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Игорь Кириченко
Журналист

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