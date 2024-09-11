Индийский астрлог Бхамби предсказал судьбу России на 2025 год

Индийский астролог Аджай Бхамби, известный точностью своих предсказаний, предсказал важные мировые события.

Среди его клиентов — политики и звезды Голливуда. Ранее Бхамби предсказал избрание Барака Обамы президентом США, приход к власти Индийской народной партии и смерть премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. Он также предвидел теракт в Мумбаи в 2008 году, засуху в Индии и вооруженный конфликт на Украине.

На 2025 год Бхамби прогнозирует глобальные изменения. По его словам, Запад ожидает спад, а Восток будет набирать силу.

Для России астролог предсказывает благоприятный период, улучшение экономической ситуации и окончание конфликта с Украиной к весне 2025 года.

Ранее Сиб.фм рассказывал, как прошли дебаты Харрис и Трампа в Филадельфии.