Лауреаты Научной премии Сбера прочитают лекции в ведущих вузах страны

Валентин Анаников, Евгений Тыртышников и Алексей Полилов расскажут о последних результатах исследований и перспективах в химии, математике и биологии.

Российские учёные — лауреаты Научной премии Сбера 2023 года — выступят с циклом научных лекций в ведущих вузах в восьми городах страны. С сентября по ноябрь мероприятия пройдут в Самарском научно-исследовательском университете, Нижегородском государственном университете, Санкт-Петербургском государственном университете, Университете ИТМО (Санкт-Петербург), Университете «Сириус» (Сочи), Дальневосточном федеральном университете (Владивосток), Новосибирском государственном университете, Томском государственном университете и Уральском федеральном университете (Екатеринбург).

Валентин Анаников, академик РАН, доктор химических наук, заведующий лабораторией металлокомплексных и наноразмерных катализаторов Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, сделает доклад «Искусственный интеллект в химии: когда ИИ заменит химика?». По мнению спикера, искусственный интеллект уже способен автоматизировать лабораторные процессы, быстро анализировать большие объёмы научных данных, обрабатывать результаты экспериментов с высокой точностью. Учёных-химиков ждет переходный период адаптации к новой роли. Как он будет проходить и как большие языковые модели можно применять в работе — спикер поделится своим видением со слушателями.

Евгений Тыртышников, академик РАН, доктор физико-математических наук, директор Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН представит лекцию «Размерность — это проклятие или благо?». Ученый расскажет о методах предоставления многомерных данных, основанных на идее разделения переменных, и об алгоритмах, которые уже успешно решают задачи за гранью возможностей суперкомпьютеров.

Алексей Полилов, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий кафедрой энтомологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, выступит с лекцией «Мельчайшие насекомые как новые модельные объекты для большой науки». Микронасекомые привлекают специалистов из самых разных областей знаний, так как могут дать полезную информацию для решения фундаментальных и прикладных задач в нейробиологии, микроробототехнике и искусственном интеллекте. Лекция будет посвящена основным результатам в этой области и дальнейшим перспективным направлениям исследований.

Альберт Ефимов, вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка:

«Научная премия Сбера преследует несколько задач, и одна из них — свободный обмен знаниями и стимулирование интереса к науке. Этой осенью мы решили провести цикл специализированных лекций наших лауреатов, которые поддержали эту идею и согласились выступить перед слушателями в крупнейших городах страны. Алексей Полилов, Валентин Анаников, Евгений Тыртышников — звёздные имена отечественной науки, и их лекции будут посвящены направлениям, в которых совершаются прорывные открытия. Доклады ученых имеют научный характер и определенно будут интересны слушателям, которые изучают эти дисциплины или уже работают в этих направлениях. Приглашаем студентов, аспирантов, преподавателей и всех желающих вместе с нами погрузиться в научный мир!».