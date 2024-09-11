Миллионы пенсионеров вынуждены продолжать трудовую деятельность

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о значительном увеличении числа работающих граждан на рынке труда, что стало следствием повышения пенсионного возраста.

В результате в экономике было создано около 2,7 миллиона новых рабочих мест. По её данным, примерно 60% пенсионеров в стране продолжают трудиться.

Голикова отметила необходимость разработки образовательных программ для пожилых людей, что позволит эффективно задействовать их потенциал на протяжении всей профессиональной жизни. Она также добавила, что участие граждан в возрасте от 40 до 54 лет в рабочей силе достигло рекордных 93% к концу 2023 года.