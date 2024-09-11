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общество

Мошенница из Новосибирска похитила 833 000 рублей у жителей Сахалина

Фото: Сиб.фм

833 000 рублей похитила мошенница из Новосибирской области у жителей Сахалина.

Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области сообщила о том, что жительница Новосибирской области подозревается в совершении мошеннических действий по отношению к жителям острова Сахалин.

Известно, что она жила на острове Сахалин в период с 2014 по 2016 год, а позже вернулась в столицу Сибири, где начала предлагать услуги по изготовлению и продаже мебели. Из-за подозрительно низкой цены ее “бизнес” начал процветать и привлекать знакомых из Сахалина.

По версии следствия, во время очередной сделки сибирячка попросила перевести за доставку 100% предоплаты, но свои обязательства по транспортировке мебели так и не выполнила. В результате на такую уловку попались 10 человек и женщина присвоила себе 833 000 рублей.

Напомним, что в Новосибирске мошенники пытаются продать слоты на полумарафон имени Раевича

#мошенники
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Валерия Митрохина
Журналист

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