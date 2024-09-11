На Авито появится возможность продавать вещи люкс-сегмента без общения с покупателями

В последние годы жители России все чаще стремятся приобретать уникальные вещи, вышедшие из коллекций премиум-брендов. Это явление связано не только с модными трендами, но и с растущей заботой об экологии.

По данным исследования, проведенного маркетплейсом, в текущем году особенно востребованными стали бренды Gucci, Chanel, Balenciaga и Hermes. Продажи этих марок увеличились до 41% за последние полгода по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как сообщили в компании, они решили облегчить процесс покупок, запустив обновленный функционал. В тестовом режиме совместно с платформой Second Friend Store на Авито заработал консьерж-сервис. В рамках которого продавцы передают свои вещи для продажи, а специалисты занимаются поиском покупателей.

Кроме того, по мнению экспертов компании, это решение поможет защитить российских потребителей от подделок, так как каждая вещь проходит проверку на подлинность.