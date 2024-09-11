На рынке НПФ сменился лидер

По данным отчета Банка России по основным показателям деятельности НПФ, ВТБ Пенсионный фонд стал лидером рынка.

По итогам первого полугодия совокупные активы фонда составили 1,034 трлн рублей, объем пенсионных накоплений превысил 902 млрд рублей, а объем пенсионных резервов – 112 млрд рублей. Более 10,5 млн человек доверили фонду формирование своих пенсионных средств и долгосрочных сбережений.

«В мае мы закончили объединение с НПФ Открытие, что помогло нам занять ведущие позиции на рынке. Сегодня для нас одним из важных стратегических приоритетов становится новая программа долгосрочных сбережений россиян. Уже более 280 тысяч человек заключили с нами такой договор и внесли на свой будущий капитал почти 9 млрд рублей», – комментирует и.о. генерального директора ВТБ Пенсионный фонд Андрей Осипов.