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проиcшествия

На трассе Новосибирской области в ДТП погиб водитель «Ниссана»

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Под Новосибирском в аварии погиб водитель «Ниссана».

Как сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области, в ночь с 10 на 11 сентября 2024 года мужчина 1987 года рождения на автомобиле Nissan Primera ехал по автодороге «Новосибирск — Сосновка» в направлении Пашино и на восьмом километре автодороги он не справился с управлением, после чего съехал в кювет и врезался в дерево.

Двое пассажиров получили различного вида травмы, а сам водитель скончался на месте.

Отмечается, что сотрудники ГАИ заметили у пассажиров признаки алкогольного опьянения.

Напомним, что массовое ДТП произошло в Новосибирске перед Димитровским мостом

#авария, дтп
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Валерия Митрохина
Журналист

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