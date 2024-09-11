На трассе Новосибирской области в ДТП погиб водитель «Ниссана»

Под Новосибирском в аварии погиб водитель «Ниссана».

Как сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области, в ночь с 10 на 11 сентября 2024 года мужчина 1987 года рождения на автомобиле Nissan Primera ехал по автодороге «Новосибирск — Сосновка» в направлении Пашино и на восьмом километре автодороги он не справился с управлением, после чего съехал в кювет и врезался в дерево.

Двое пассажиров получили различного вида травмы, а сам водитель скончался на месте.

Отмечается, что сотрудники ГАИ заметили у пассажиров признаки алкогольного опьянения.

Напомним, что массовое ДТП произошло в Новосибирске перед Димитровским мостом