Невестку Наташи Королевой ожидает серьезная операция

Невестка известной певицы Наташи Королевой готовится к сложной хирургической процедуре. В интервью на шоу «Звезды сошлись» на НТВ артистка рассказала о медицинских проблемах своей невестки, которые требуют вмешательства специалистов.

По словам Королевой, у Мелиссы имеются серьезные проблемы с челюстью, возникшие после травмы в детстве.

«Она приехала в Москву, чтобы решить эту проблему. Операция будет очень сложной — предстоит срезать верхнюю челюсть и наращивать нижнюю», — отметила певица.

Семья поддерживает Мелиссу в этот трудный период. Наташа выразила уверенность, что после операции невестка станет еще красивее: «За четыре года она из воробья превратилась в лебедя, а теперь мы исправим и челюсть», — добавила она.

Несмотря на радостные моменты, такие как недавняя свадьба Архипа и Мелиссы, не обошлось и без грусти: бабушка жениха не смогла присутствовать на торжестве из-за болезни. Также на празднике не было близких родственников невесты, что также добавило нотку печали.

Что касается будущего, Наташа Королева не исключает появления внуков.