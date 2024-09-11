Новосибирец ворвался на участок соседа и пытался зарубить собаку

В Новосибирске мужчина пытался убить соседскую собаку топором.

Как сообщает портал “МК в Новосибирске”, по адресу улица Ленинградская, 331 в Новосибирске на участке одного из частных домов сосед обезумел от лая собаки, которая находилась рядом с его домом, и решил расправиться с ней.

«Ко мне обратились жители улицы Ленинградская и рассказали, что пока их не было дома, сосед проник на их территорию, порубил топором собаку», — рассказала зоозащитник Елена Сундукова.

По ее словам, собака осталась жива, а ее хозяева обратились в правоохранительные органы, однако те не предприняли никаких мер.

В результате вместо полиции на место происшествия выехали волонтеры — они считают, что сосед с топором попадает сразу под несколько уголовных статей.

«Это, как минимум, проникновение на чужую территорию и порча чужого имущества. Животное считается чужим имуществом. Всё происходящее запечатлела камера видеонаблюдения, которая висит на доме: как он долбил топором собаку, а потом он зашёл на их территорию и вытирал кровь», — утверждает Елена Сундукова.

В ГУ МВД России по региону также прокомментировали данный инцидент.

«Заявление поступило, зарегистрировано, сотрудники отдела УУП ОП 6 «Октябрьский» проводят проверку», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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