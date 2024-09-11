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наука

Новосибирские ученые нашли антиковидные свойства у лечебной травы

Фото: Сиб.фм

Антиковидные свойства у лечебной травы нашли ученые из Новосибирска.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, сотрудники Федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске выяснили, что экстракт левзеи активно подавляет коронавирус SARS-COV-2 и герпес второго типа.

Как отмечают специалисты, свойство экстракта левзеи зависит от способа его получения. Они разработали единую технологию получения экстракта левзеи сафлоровидной, который подавляет на коронавирус и герпес.

Известно, что для подготовки экстракта нужны цветущие растения. Их сушат, измельчают; в течении семи суток экстракцируют при помощи 70 % этилового спирта. Полученное вещество сушат при температуре +30 градусов, а затем растворяют в растворителе под названием диметилсульфоксид при комнатной температуре в течение суток.

Напомним, что новосибирские ученые запатентовали технологию защиты от подделок документов

#разработки
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Валерия Митрохина
Журналист

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