Новый штамм коронавируса угрожает Новосибирску этой осенью

Новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов рассказал, с чем могут столкнуться жители мегаполиса в этот сезон.

В беседе с корреспондентом Сиб.фм Яков Новоселов, эпидемиолог из Новосибирска, сообщил, что осенью ожидается обычный сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями.

«Также людей ждет COVID-19, очередной штамм, который очень хорошо заражает, передается, но при этом протекает довольно легко. Я считаю, что опасаться особо нечего. Это неизбежное сезонное обострение, которое мы наблюдаем уже сотни лет», — объяснил он.

Новоселов отметил, что оспа обезьян может в теории достичь России, однако, согласно открытым источникам, прививка от натуральной оспы обеспечивает защиту от новой инфекции.

«У нас большая прослойка людей, которые жили в Советском Союзе. Они все поголовно привиты от обычной оспы. Поэтому очаг передачи будет не очень значим», — поделился он.

Напомним, что эксперт оценил опасность африканского вируса Усуту.