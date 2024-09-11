Опубликовано 20 шокирующих фотографий старого Новосибирска

Появились шокирующие фотографии, рассказывающие об истории Новосибирска.

Новосибирск — третий по численности населения город России и крупнейший город Сибири с многолетней историей. Его история начинается в 1893 году, когда был основан мост через реку Обь, что стало важным шагом для развития транспортной инфраструктуры региона. Строительство моста стало частью реализации проекта строительства Транссибирской магистрали, которая соединила европейскую часть России с Дальним Востоком.

30 апреля 1893 года возникло селение Новая Деревня (неофициально называемое Гусевка) в связи со строительством железнодорожного моста. В 1894 году оно было переименовано в поселок Александровский в честь императора Александра III, который и инициировал строительство Транссиба. В 1895 году поселок получил новое имя — Новониколаевский, в честь императора Николая II. В 1903 году он был преобразован в безуездный город Новониколаевск, а в 1926 году был переименован в Новосибирск.

Сегодня это современный мегаполис с развитой инфраструктурой, высоким уровнем жизни и богатым культурным наследием. Город привлекает внимание как туристов, так и инвесторов, сохраняя при этом свою уникальную атмосферу и историю.

Сиб.фм подготовил подборку фотографий, на которых запечатлен старый Новосибирск.

На фотографии запечатлен бульвар на Красном проспекте (1930-е).

Дом Ежова (1950-е). Трехэтажное кирпичное здание Ежова на Николаевском проспекте было построено в 1900-1910 годах. На первом этаже сначала находился аптекарский магазин и «Вино-бакалея», затем кафе «Марс», позже переименованное в «Кафе де Пари».

ЖД вокзал (1930-е)

Улица Каменская, 16 (1930-е)

Красный проспект (1930е)

Улица Ленина (1930-е)

Разрушенная часовня Святого Николая Чудотворца

Она была разрушена в 1930 году. В 1991 году здесь прошел крестный ход, и был освящен закладной камень для новой часовни. Строительство завершилось летом 1993 года к столетию города.

Улица Серебренниковская (1920-е)

Строительство Коммунального моста.

До открытия объекта летом два берега Оби соединял понтонный мост, а зимой использовалась ледовая переправа. Проекты постоянного моста начали разрабатывать в начале 1930-х, окончательный вариант был завершен в 1938 году, но строительство отложили из-за войны. В октябре 1951 года было принято решение о строительстве объекта, а в начале 1952 года начались подготовительные работы. 20 октября 1955 года мост был введен в эксплуатацию.

Центральный парк (1940-е)