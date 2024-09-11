51-й полк 106-ой дивизии ВДВ подготовил плацдарм для атаки ключевого села (местного узла дорог) — Снагости, а сегодня быстрой атакой вошел в этот населённый пункт. Подробности – ниже.

Успех наших ВДВ в Снагости, откуда, по наблюдениям российских военкоров, противник бежал, аж пятки сверкали воодушевил тихоокеанских морпехов из 155-й бригады. Они поддержали сухопутных десантников с запада Глушковского района и внезапно обрушились на противника в Гордеевке, отрезан тем самым от снабжения и охватив с флангов вражеские группировки.

Также мужественные российские морпехи выбили противника из Бяхово-Внезапного-Викторовки и прочно закрепились в Апанасьевке. Такой мощный натиск стал полной неожиданностью для противника.

«Таким образом армия России начала контрнаступательную операцию, вытесняя оккупантов из Курской области!», написал в своём телеграмм-канале опытный военный эксперт Юрий Подоляка.

По его наблюдениям, противник потерял уже немало позиций, техники и боевиков. Сорваны попытки его атак в направлении населенных пунктов Борки, Краснооктябрьское, и Кремяное. При мощной поддержке артиллерии, авиации и ударных дронов наши войска продолжают наступление в Суджанском и Глушковском районах.