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общество

Россиян ожидает двойная индексация пенсий в 2025 году

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В 2025 году россияне пенсионного возраста смогут рассчитывать на двойную индексацию своих пенсий.

По информации доцента Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, перерасчет страховых пенсий будет осуществляться по новым правилам. Теперь индексация начнется с февраля, а не с января, как это было ранее. Размеры выплат будут зависеть от уровня инфляции за предыдущий год и составят не менее 4,5%.

Второй этап индексации запланирован на апрель, когда пенсии будут увеличены на 2,2%. Специалист отметила, что указанные показатели могут быть изменены в зависимости от инфляции в 2024 году.

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Дамир Трубников

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