С 1 октября в России увеличатся пенсии: кому и на сколько

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По словам юриста Елены Кузнецовой, военная пенсия увеличится с 89,32% до 89,83% от денежного довольствия. Первоначально планировалось увеличение на 4,5%, однако в июле Госдума приняла законопроект, учитывающий изменения в социально-экономическом прогнозе страны.

Военные пенсии назначаются как после завершения службы, так и при получении инвалидности. Также выплаты получают родственники погибших военнослужащих. В настоящее время средний размер военной пенсии составляет около 41 тысячи рублей.

Кроме того, с 1 октября повысятся пенсии для граждан, достигнувших 80-летнего возраста. Страховая пенсия по старости включает страховую часть и фиксированную надбавку, которая в 2024 году составит 8134,88 рубля. При достижении пенсионером 80 лет фиксированная выплата увеличивается на 50%.

Екатерина Туслякова, юрист Европейской юридической службы, отметила, что перерасчет фиксированной выплаты будет производиться автоматически с момента достижения пенсионером указанного возраста, без необходимости подачи заявлений. Также с 1 октября ожидается повышение пенсий для тех, кто прекратил трудовую деятельность в сентябре.

Повышение фиксированной выплаты также коснется людей с инвалидностью первой группы. Однако прибавка будет установлена только один раз — при назначении страховой пенсии. После достижения 80 лет дополнительная надбавка не предусмотрена.

С 1 января 2025 года в России планируется реформа компенсационных выплат для людей с инвалидностью первой группы и граждан старше 80 лет. Социальный фонд России установит надбавку к пенсиям в размере 1200 рублей, которая будет ежегодно индексироваться.

Также в конце августа стало известно, что российские пенсионеры за границей могут продлить выплату пенсии через портал «Госуслуги». Новый электронный сервис позволяет подтвердить личность для получения пенсии без необходимости посещения посольства или Социального фонда.

По информации Социального фонда России, пенсии, назначенные фондом, продолжают выплачиваться независимо от страны проживания получателя, за исключением социальных пенсий, которые доступны только на территории России.