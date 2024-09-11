Семьи с детьми получат особое отношение от государства: новые президентские выплаты к празднику

Указ президента РФ Владимира Путина о господдержке семей, воспитывающих трех и более детей, подкреплён новой ежегодной денежной выплатой.

Документ, о котором идёт речь, подтверждает, что Федеральная власть заботится о многодетных семьях не на словах, а на деле. Он содержит целый ряд поручений для правительства РФ от главы нашего государства:

· установить ежегодную выплату многодетным семьям, приуроченную ко Дню семьи, любви и верности (отмечается 8 июля);

· расширить выплаты по уходу за детьми-инвалидами до 10 000 рублей трудоспособным россиянам, независимо от факта родства с ребёнком;

· снять цикл телепередач об этапах жизни многодетных семей и обеспечить ежегодное проведение и финансирование Всероссийского конкурса семей «Это у нас семейное» за счет федерального бюджета;

· разработать способы поддержки социально значимых инициатив школьного родительского сообщества;

· поддерживать проведение всероссийских, межрегиональных и региональных любительских спортивных соревнований, основными участниками которых будут семьи;

· рассмотреть вопрос о создании на трассах межрегионального и федерального значения инфраструктуры, необходимой для семей с детьми-дошкольниками;

· преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты для проведения мероприятий по профориентации и экскурсий.

Полная версия документа – на официальном портале Кремля.