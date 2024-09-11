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Шойгу сообщил о предложении Турции, которое отклонила Украина, а Путин принял

Фото: Минобороны России

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Украина отвергла предложение Турции о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру и гражданский флот. В то же время президент России Владимир Путин согласился с этой инициативой.

«Турция нам предложила не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял такое решение», — заявил Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».

Кроме того, немецкий бизнесмен Ким Дотком высказал мнение, что союзники Украины препятствуют заключению мирного соглашения с Москвой, поскольку это могло бы привести к победе России и негативно сказаться на перспективах кандидата в президенты США Камалы Харрис. Он подчеркнул, что Украина находится в тяжелом положении и последствия для ее населения могут быть разрушительными. Дотком также раскритиковал действия президента США Джо Байдена и Харрис, возложив на них ответственность за значительное количество жертв.

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Дамир Трубников

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