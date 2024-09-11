Сразу два новых ФАПа введены в эксплуатацию в регионе благодаря нацпроекту

Исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов отметил, что нацпроект «Здравоохранение» позволил за последние годы охватить все районы Новосибирской области строительством объектов, в которых оказывается первичная медицинская помощь, для жителей многих населенных пунктов это единственная возможность сделать помощь медиков доступной и комфортной. Порядка 200 ФАПов появилось на карте нашего региона с 2016 года, когда стартовала программа строительства таких медицинских комплексов.



«ФАПы – полноценные медицинские комплексы, которые соответствуют всем современным требованиям и нормам к пребыванию пациентов и медицинского персонала. В основном при их возведении используется типовая документация, но при строительстве ФАПа в поселке Барлак применен новый проект большой площади – порядка 166 кв.м. Помимо медицинских помещений, в здании предусмотрено жилье для фельдшера. Еще два аналогичных ФАПа будут построены на территории нашей области. Планируем использовать данный проект и в дальнейшей перспективе», – отметил Дмитрий Тимонов.



Здание ФАПа в селе Песчаное Озеро построено по типовому проекту, при этом также оснащено всем необходимым для приема пациентов, в том числе маломобильных. В экстренных случаях оба медицинских учреждения могут работать круглосуточно.



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