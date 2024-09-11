Сразу два новых ФАПа введены в эксплуатацию в регионе благодаря нацпроекту

В поселке Барлак Мошковского района и в селе Песчаное Озеро Чановского района Новосибирской области введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты, построенные по нацпроекту «Здравоохранение». Теперь новые медицинские комплексы проходят лицензирование, после чего откроют свои двери для пациентов.
Исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов отметил, что нацпроект «Здравоохранение» позволил за последние годы охватить все районы Новосибирской области строительством объектов, в которых оказывается первичная медицинская помощь, для жителей многих населенных пунктов это единственная возможность сделать помощь медиков доступной и комфортной. Порядка 200 ФАПов появилось на карте нашего региона с 2016 года, когда стартовала программа строительства таких медицинских комплексов.
«ФАПы – полноценные медицинские комплексы, которые соответствуют всем современным требованиям и нормам к пребыванию пациентов и медицинского персонала. В основном при их возведении используется типовая документация, но при строительстве ФАПа в поселке Барлак применен новый проект большой площади – порядка 166 кв.м. Помимо медицинских помещений, в здании предусмотрено жилье для фельдшера. Еще два аналогичных ФАПа будут построены на территории нашей области. Планируем использовать данный проект и в дальнейшей перспективе», – отметил Дмитрий Тимонов.
Здание ФАПа в селе Песчаное Озеро построено по типовому проекту, при этом также оснащено всем необходимым для приема пациентов, в том числе маломобильных. В экстренных случаях оба медицинских учреждения могут работать круглосуточно.
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