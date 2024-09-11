Средняя зарплата в Новосибирской области выросла до 71 168 рублей

По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 18,9%.

По предварительным данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Новосибирской области в январе-июне 2024 года составила 71 168 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, данный показатель увеличился на 18,9%.

С учетом индекса потребительских цен, реальная начисленная заработная плата за первое полугодие 2024 года составила 109,4% к уровню января-июня 2023 года, что свидетельствует о росте покупательной способности населения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что зарплаты педагогов из Новосибирска не вошли в топ-20 российских регионов.